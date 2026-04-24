Jongen (17) aangehouden voor explosie bij kantoor Zuidas Amsterdam

De politie heeft een 17-jarige jongen uit het Noord-Hollandse Uithoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie op 16 maart bij een kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas. Op 16 maart ontplofte aan de Strawinskylaan een explosief bij de ingang van het kantoorpand Atrium.

De tiener wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk. Op camerabeelden was te zien dat de verdachte als bijrijder op een fatbike aankwam bij het kantoorgebouw. De bestuurder van de fatbike reed vervolgens weg. De woordvoerder wilde niet zeggen of zijn identiteit bekend is, maar "meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten", aldus de politie.

Na de aanslagen bij een Rotterdamse synagoge en een Amsterdamse school liet minister Van Weel afgelopen weekend weten dat er mogelijk een link is tussen beide zaken. In de onderstaande video vertelt hij of er extra maatregelen komen voor andere Joodse instellingen in Nederland:

1:37 'Mogelijke link tussen aanslagen in Amsterdam en Rotterdam op Joodse instellingen'

De aangehouden verdachte zit in beperkingen, hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij de explosie raakte niemand gewond.

Link met eerdere explosies Amsterdam

De politie kijkt ook naar een mogelijk verband met een eerdere aanslag, enkele dagen daarvoor bij een joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid. Of de twee incidenten echt met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht.

Op sociale media ging een niet-geverifieerde video rond van een ontploffing bij vermoedelijk het kantoorgebouw, waarin werd verwezen naar Bank of New York Mellon. Die houdt kantoor in het pand.