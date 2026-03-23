Meer dan 150 tips na explosie bij joodse school in Amsterdam

De politie heeft meer dan 150 tips ontvangen over de explosie bij een joodse school in Amsterdam. Vorige week werden bewakingsbeelden van twee verdachten verspreid. De aanslag vond plaats in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart.

In datzelfde weekend, in de nacht van zondag op maandag, ging ook een explosief af bij kantoorgebouw Atrium op de Zuidas. In verband met die explosie heeft de politie inmiddels beelden van een verdachte.

Eerder toonde de politie beelden van twee verdachten:

Deze beelden worden maandagavond getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.