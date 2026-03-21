Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jongens (14 en 17) nog vast na 'verdachte situatie' bij Joodse instelling

Crime

Vandaag, 10:28

Link gekopieerd

De jongens van 14 en 17 jaar die vrijdag werden aangehouden op de Adriaan Pauwlaan in Heemstede vanwege een 'verdachte situatie', zitten zaterdagochtend nog vast. Dat meldt een politiewoordvoerder.

De jongens werden opgemerkt door de politie, die in het gebied extra toezicht houdt. Dat gebeurt omdat aan de Herenweg, zo'n twee kilometer verderop, een Joodse instelling is gevestigd.

Mogelijk explosief materiaal

De woordvoerder deed 'in het belang van het onderzoek' geen uitspraken over wat de verdachte situatie precies was. In de omgeving van de Adriaan Pauwlaan werden in de nacht van donderdag op vrijdag goederen gevonden die mogelijk explosief materiaal bevatten. De betrokkenheid van de jongens daarbij en een eventuele link met eerdere explosies bij Joodse gebouwen worden onderzocht.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.