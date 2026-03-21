Jongens (14 en 17) nog vast na 'verdachte situatie' bij Joodse instelling

De jongens van 14 en 17 jaar die vrijdag werden aangehouden op de Adriaan Pauwlaan in Heemstede vanwege een 'verdachte situatie', zitten zaterdagochtend nog vast. Dat meldt een politiewoordvoerder.

De jongens werden opgemerkt door de politie, die in het gebied extra toezicht houdt. Dat gebeurt omdat aan de Herenweg, zo'n twee kilometer verderop, een Joodse instelling is gevestigd.

Mogelijk explosief materiaal

De woordvoerder deed 'in het belang van het onderzoek' geen uitspraken over wat de verdachte situatie precies was. In de omgeving van de Adriaan Pauwlaan werden in de nacht van donderdag op vrijdag goederen gevonden die mogelijk explosief materiaal bevatten. De betrokkenheid van de jongens daarbij en een eventuele link met eerdere explosies bij Joodse gebouwen worden onderzocht.