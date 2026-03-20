Tieners opgepakt na 'verdachte situatie' bij joodse instelling Heemstede

Twee jongens van 14 en 17 jaar zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden na een "verdachte situatie" bij een joodse instelling. Dat gebeurde rond 01.15 uur op de Adriaan Pauwlaan.

De jongens werden opgemerkt door de politie, die in dat gebied extra toezicht houdt. De Amsterdammers werden gecontroleerd en vervolgens aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord. De politie zegt onderzoek te doen naar hun betrokkenheid, maar wat ze precies hebben gedaan is nog niet duidelijk.

De aanhouding komt op een moment dat joodse locaties vaker doelwit zijn. Zo worden joodse basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam sinds enkele dagen extra beveiligd, na een aanslag bij een school vorige week.

Ook was er in de nacht van zondag op maandag een explosie bij het Atrium, een kantorencomplex op de Zuidas in Amsterdam. Bij meerdere incidenten verschenen niet-geverifieerde video's op sociale media.