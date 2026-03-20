Tieners opgepakt na 'verdachte situatie' bij joodse instelling Heemstede

Tieners opgepakt na 'verdachte situatie' bij joodse instelling Heemstede

Crime

Vandaag, 14:44

Twee jongens van 14 en 17 jaar zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden na een "verdachte situatie" bij een joodse instelling. Dat gebeurde rond 01.15 uur op de Adriaan Pauwlaan.

De jongens werden opgemerkt door de politie, die in dat gebied extra toezicht houdt. De Amsterdammers werden gecontroleerd en vervolgens aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord. De politie zegt onderzoek te doen naar hun betrokkenheid, maar wat ze precies hebben gedaan is nog niet duidelijk.

Aanslag

De aanhouding komt op een moment dat joodse locaties vaker doelwit zijn. Zo worden joodse basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam sinds enkele dagen extra beveiligd, na een aanslag bij een school vorige week.

Ook was er in de nacht van zondag op maandag een explosie bij het Atrium, een kantorencomplex op de Zuidas in Amsterdam. Bij meerdere incidenten verschenen niet-geverifieerde video's op sociale media.

Door ANP

Vijfde verdachte aangehouden voor explosie bij synagoge Rotterdam
Na aanslagen extra beveiliging bij joodse scholen in Amsterdam
Van Weel vermoedt dat verdachten aanslag synagoge Rotterdam zijn geronseld
Politie zoekt fatbike-duo na explosie bij kantoorpand Zuidas

