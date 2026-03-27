Nieuwe arrestaties na explosie Rotterdamse synagoge en plannen aanslag Heemstede

De politie heeft opnieuw drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een geplande aanslag in Heemstede. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Over de precieze rol van de mannen wordt nog niets gezegd.

Het gaat om een 20-jarige man uit Tilburg en een 23-jarige man uit Amsterdam. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie op 13 maart bij de synagoge in Rotterdam. Daarnaast is in Amsterdam een 18-jarige man opgepakt voor zijn mogelijke rol in de voorbereiding van een aanslag in Heemstede op 20 maart.

Bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein ging het eerder deze maand mis toen er een explosie plaatsvond. Daarbij zou ook sprake zijn geweest van een poging tot brandstichting. Volgens justitie gebeurde dat met een terroristisch oogmerk. Voor deze zaak waren al vijf verdachten opgepakt: drie mannen van 19 jaar, een van 18 en een minderjarige van 17. Zij zitten nog vast.

Vlak na de aanslag bij de synagoge in Rotterdam zei minister Van Week (Justitie en Veiligheid) dat het "ruikt naar antisemitisme".

Zeker twee weken langer vast

De drie nieuwe verdachten zijn donderdag aangehouden en een dag later voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat ze in ieder geval veertien dagen vast blijven zitten. In die periode mogen ze alleen contact hebben met hun advocaat.

In het onderzoek naar de mogelijke aanslag in Heemstede waren eerder al twee jongeren uit Amsterdam aangehouden, van 14 en 17 jaar oud. Zij zouden plannen hebben gehad om een synagoge in die plaats aan te vallen.