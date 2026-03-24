Politie toont foto verdachte na explosies Joodse instellingen Amsterdam

Crime

Vandaag, 07:53

De politie heeft in het programma Opsporing Verzocht een foto vrijgegeven van een verdachte na twee explosies in Amsterdam. Het gaat om een aanslag bij kantoorgebouw Atrium en eerder bij de Joodse school Cheider. Beide incidenten zijn opgeëist door dezelfde groep.

De explosie vond in de nacht van 15 op 16 maart plaats bij het Atrium, vlak bij station Amsterdam Zuid. Twee verdachten reden daar tussen 00.40 en 01.00 uur rond op een fatbike. Eén van hen liep naar het gebouw en stak aan de Eduard van Beinumstraat een explosief af.

Volgens de politie is de man met een rugzak op de vrijgegeven foto vermoedelijk de uitvoerder. Na de ontploffing vluchtte hij richting het Zuidplein en station Zuid. Zijn handlanger reed weg over de Parnassusweg.

Eerder, op 14 maart rond 03.45 uur, werd ook een explosief geplaatst bij de orthodox-joodse school aan de Zeelandstraat. De recherche kreeg al zo'n 150 tips.

Door Redactie Hart van Nederland

