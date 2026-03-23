Opgepakte tieners Heemstede verdacht van terreurplan, mogelijk bij synagoge

Twee jongens van 14 en 17 jaar zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in Heemstede. Volgens het Openbaar Ministerie worden ze verdacht van het voorbereiden van een explosie met een terroristisch oogmerk.

De politie en het OM gaan ervan uit dat een synagoge in de buurt van de Adriaan Pauwlaan mogelijk het doelwit was. De jongens werden in diezelfde omgeving opgepakt. De twee jongens uit Amsterdam blijven twee weken langer vastzitten, zo besloot de rechter-commissaris maandag.

Extra toezicht

De jongens werden in de nacht opgemerkt door de politie, die in het gebied extra toezicht houdt vanwege de nabijheid van een joodse instelling. In de buurt van de Adriaan Pauwlaan werd ook zwaar vuurwerk aangetroffen.

Het OM meldt dat de explosie is voorkomen "door de alertheid en het snelle handelen van de politie". Wat de precieze plannen waren en hoe ver die waren uitgewerkt, is nog niet duidelijk gemaakt. Het onderzoek naar de twee minderjarige verdachten loopt nog.

Alertheid

De aanhouding van de twee tieners komt op een moment dat joodse locaties in Nederland vaker doelwit zijn. Zo worden joodse basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam sinds enkele dagen extra beveiligd, na een aanslag bij een school vorige week.

Ook was er in de nacht van zondag op maandag een explosie bij het Atrium, een kantorencomplex op de Zuidas in Amsterdam. Anderhalve week geleden werden er ook vier verdachten aangehouden voor brandstichting bij een synagoge in Rotterdam.