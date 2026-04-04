Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Israëlcentrum Nijkerk geschokt na explosie: 'Maar laten ons niet intimideren'

Crime

4 apr 2026, 09:53 - Update: 4 apr 2026, 14:59

Link gekopieerd

Stichting Christenen voor Israël reageert geschrokken op de explosie die vrijdagavond bij het Israëlcentrum in het Gelderse Nijkerk plaatsvond. Volgens woordvoerder van de stichting Sara van Oordt vond de ontploffing plaats bij het hek van het centrum. "Gelukkig is de schade beperkt, maar we zijn wel geschrokken dat dit hier kan plaatsvinden", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Van Oordt zegt geen idee te hebben wat de achtergrond van de explosie is. "Wat wij wel herkennen, is dat in de afgelopen weken bij de synagoge in Rotterdam en bij de Joodse school in Amsterdam een soortgelijke aanslag is geweest. In België zijn er ook twee aanslagen gepleegd. En in Engeland is er ook een aanslag gepleegd." Of deze aanslagen echt verband hebben met die in Nijkerk, is volgens Van Oordt nog onbekend.

De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de explosie. Er is sporenonderzoek gedaan en zaterdag volgt een buurtonderzoek. Volgens de politie is gebleken dat een in het zwart geklede persoon het explosief bij het pand heeft geplaatst.

Intimidatie

De stichting gaat in ieder geval gewoon door met hun werk: "Wij laten ons niet tegenhouden door intimidatie. Het is een aanslag om angst te zaaien. Dat werkt dus niet, want wij gaan gewoon door met het werk dat wij doen en dat is informatie geven over Israël en antisemitisme bestrijden."

In bovenstaande video vertelt Van Oordt over het opvallende moment waarop de explosie is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Explosie bij Christenen voor Israël in Nijkerk, politie zoekt getuigen
Explosie bij Christenen voor Israël in Nijkerk, politie zoekt getuigen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.