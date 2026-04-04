Israëlcentrum Nijkerk geschokt na explosie: 'Maar laten ons niet intimideren'

Stichting Christenen voor Israël reageert geschrokken op de explosie die vrijdagavond bij het Israëlcentrum in het Gelderse Nijkerk plaatsvond. Volgens woordvoerder van de stichting Sara van Oordt vond de ontploffing plaats bij het hek van het centrum. "Gelukkig is de schade beperkt, maar we zijn wel geschrokken dat dit hier kan plaatsvinden", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Van Oordt zegt geen idee te hebben wat de achtergrond van de explosie is. "Wat wij wel herkennen, is dat in de afgelopen weken bij de synagoge in Rotterdam en bij de Joodse school in Amsterdam een soortgelijke aanslag is geweest. In België zijn er ook twee aanslagen gepleegd. En in Engeland is er ook een aanslag gepleegd." Of deze aanslagen echt verband hebben met die in Nijkerk, is volgens Van Oordt nog onbekend.

De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de explosie. Er is sporenonderzoek gedaan en zaterdag volgt een buurtonderzoek. Volgens de politie is gebleken dat een in het zwart geklede persoon het explosief bij het pand heeft geplaatst.

Intimidatie

De stichting gaat in ieder geval gewoon door met hun werk: "Wij laten ons niet tegenhouden door intimidatie. Het is een aanslag om angst te zaaien. Dat werkt dus niet, want wij gaan gewoon door met het werk dat wij doen en dat is informatie geven over Israël en antisemitisme bestrijden."

