Explosie bij Christenen voor Israël in Nijkerk, politie zoekt getuigen

In Nijkerk (Gelderland) is vrijdagavond laat een explosie geweest bij het Israëlcentrum van Christenen voor Israël. De ontploffing gebeurde aan de Henri Nouwenstraat. Volgens de politie is niemand gewond geraakt.

De explosie vond plaats rond 23.30 uur. Het pand is volgens de organisatie 'een ontmoetingsplek voor christenen met hart voor Israël'. Na de explosie werd het gebied afgezet voor onderzoek. De schade aan het gebouw lijkt mee te vallen, laat de politie weten.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden. Voor de explosie is nog niemand aangehouden.

Pro-Palestijnse protesten

De Stichting Christenen voor Israël telt inmiddels in meer dan veertig landen afdelingen en vertegenwoordigers. Dat alles wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Nijkerk.

Afgelopen voorjaar waren er meerdere pro-Palestijnse protesten bij bijeenkomsten van Christenen voor Israël. Dat gebeurde onder meer in Barneveld en Katwijk. Bij die protesten liep de spanning op en werden er voorwerpen gegooid. Bij beide protesten raakte één persoon gewond.

Explosies joodse instellingen

De afgelopen weken waren er explosies en branden bij joodse instellingen, onder meer in Amsterdam en Rotterdam. Of er een verband is met de explosie in Nijkerk, is op dit moment niet bekend. De politie houdt alle scenario's open.