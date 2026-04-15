Alarm over antisemitisme: meeste Nederlanders zien toename

Een ruime meerderheid van de Nederlanders ziet antisemitisme toenemen. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 81 procent vindt dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is gegroeid.

Een debat over antisemitisme in de Tweede Kamer ging dinsdag niet door, vanwege een staking door ambtenaren. In Nieuws van de Dag beklaagt Rob Oudkerk zich daarover, te zien in bovenstaande video.

Daarnaast zegt 79 procent te vinden dat Nederland een probleem heeft met antisemitisme. Slechts een kleine groep van 16 procent ziet dat anders.

Waar komt het vandaan?

Waar dat gevoel vandaan komt, is volgens Nederlanders deels te herleiden naar internationale ontwikkelingen. Bijna de helft (47 procent) wijst naar de oorlog en spanningen in het Midden-Oosten als belangrijke oorzaak.

67 procent van de Nederlanders zegt zelfs te vinden dat discussies over het conflict in Israël en Palestina vaak doorslaat in haat tegen Joodse mensen. Daarentegen vindt een meerderheid van 54 procent ook dat kritiek op Israël te snel wordt weggezet als antisemitisme.

Tegelijkertijd ligt de verklaring voor toenemend antisemitisme ook dichter bij huis. Meer dan een derde noemt een gebrek aan opvoeding of normen (35 procent), terwijl ook religieuze spanningen (32 procent) en radicalisering (31 procent) vaak worden genoemd. Sociale media wordt door bijna een kwart (23 procent) genoemd als aanjager.

Twijfels over aanpak overheid

De overheid zegt antisemitisme harder te willen aanpakken. Dat gebeurt nu met extra beveiliging voor Joodse scholen, instellingen en evenementen, beter optreden van politie en justitie, en meer aandacht op school voor de Holocaust en Joodse geschiedenis. Ook kan de straf sinds 1 juli 2025 hoger uitvallen als een misdrijf een antisemitisch motief heeft.

In het nieuwe regeerakkoord van D66, VVD en CDA staat daarnaast dat de coördinator voor antisemitismebestrijding een stevigere, wettelijk vastgelegde rol krijgt, dat er meer meldpunten en fysieke loketten komen voor discriminatie, dat meer rechercheurs discriminatiezaken oppakken en dat antisemitische spreekkoren in het voetbal harder worden aangepakt.

Toch zijn Nederlanders verdeeld over die aanpak. 48 procent vindt dat de overheid het goed doet, maar 42 procent vindt het de verkeerde of onvoldoende aanpak.

Daarnaast denkt een derde (33 procent) dat antisemitisme nog altijd wordt onderschat, tegenover 40 procent die vindt dat het voldoende serieus wordt genomen. 17 procent vindt dat de overheid het probleem van antisemitisme overdrijft.

Wat moet er gebeuren?

Als het aan Nederlanders ligt, moet de aanpak op meerdere fronten worden aangescherpt. Vooral een hardere aanpak van extremistische groepen wordt vaak genoemd (48 procent).

Daarnaast willen veel mensen dat politie en justitie steviger optreden (37 procent) en dat ouders meer worden aangesproken op de opvoeding van hun kinderen (33 procent). Ook zwaardere straffen en meer onderwijs over de Holocaust worden geregeld genoemd. Relatief weinig mensen noemen extra beveiliging van Joodse instellingen als belangrijkste maatregel.