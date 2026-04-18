1 op de 5 Nederlanders zag of ervaarde antisemitisme van dichtbij, vooral hier

Antisemitisme wordt niet alleen als groeiend probleem gezien, veel Nederlanders maken het ook daadwerkelijk mee. Uit voor de Nederlandse bevolking representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 21 procent antisemitisme in de afgelopen vijf jaar in de eigen omgeving heeft ervaren.

Dat kan gaan om incidenten die ze zelf meemaakten, maar ook om situaties gericht op anderen of in het algemeen. Bijvoorbeeld een kwetsende opmerking of verkeerde grap, een gerichte belediging op straat of een anti-joods bericht onder naasten. De grote meerderheid (79 procent) zegt er niet zelf direct mee in aanraking te zijn gekomen.

Door een staking van ambtenaren in de Tweede Kamer ging het debat over antisemitisme deze week niet door. 'Een gotspe', zegt Rob Oudkerk in Nieuws van de Dag in de bovenstaande video:

Vooral online en op straat

Waar antisemitisme voorkomt, is volgens de respondenten breed. Het vaakst wordt het gezien op online platforms zoals Facebook, X of WhatsApp: 67 procent van de mensen die het meemaakten, noemt zulke sociale media.

Ook op straat komt het veel voor (64 procent), en verder worden demonstraties (39 procent) en het openbaar vervoer (35 procent) vaak genoemd.

Maar het blijft niet beperkt tot openbare plekken. Bijna drie op de tien zeggen het ook op de werkvloer te hebben gezien (29 procent), en ruim een kwart zag antisemitisch gedrag of uitspraken zelfs onder vrienden (27 procent). Ook op school (22 procent) en binnen families (19 procent) komt het volgens hen voor.

Beeld onder joodse respondenten

Hoewel het om een kleine groep gaat en de uitkomsten niet representatief zijn, valt één ding wel op: onder respondenten met een joodse religieuze achtergrond zegt maar liefst 80 procent antisemitisme in de eigen omgeving te hebben ervaren.

Zij noemen daarbij relatief vaak de werkvloer (54 procent), school of opleiding (40 procent) en het uitgaansleven (32 procent) als plekken waar dit voorkomt. Onder vrienden en familie komt het bij deze deelnemers vrijwel niet voor.