Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

1 op de 5 Nederlanders zag of ervaarde antisemitisme van dichtbij, vooral hier

Panel

Vandaag, 11:01 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Antisemitisme wordt niet alleen als groeiend probleem gezien, veel Nederlanders maken het ook daadwerkelijk mee. Uit voor de Nederlandse bevolking representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 21 procent antisemitisme in de afgelopen vijf jaar in de eigen omgeving heeft ervaren.

Dat kan gaan om incidenten die ze zelf meemaakten, maar ook om situaties gericht op anderen of in het algemeen. Bijvoorbeeld een kwetsende opmerking of verkeerde grap, een gerichte belediging op straat of een anti-joods bericht onder naasten. De grote meerderheid (79 procent) zegt er niet zelf direct mee in aanraking te zijn gekomen.

Door een staking van ambtenaren in de Tweede Kamer ging het debat over antisemitisme deze week niet door. 'Een gotspe', zegt Rob Oudkerk in Nieuws van de Dag in de bovenstaande video:

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Vooral online en op straat

Waar antisemitisme voorkomt, is volgens de respondenten breed. Het vaakst wordt het gezien op online platforms zoals Facebook, X of WhatsApp: 67 procent van de mensen die het meemaakten, noemt zulke sociale media.

Ook op straat komt het veel voor (64 procent), en verder worden demonstraties (39 procent) en het openbaar vervoer (35 procent) vaak genoemd.

Maar het blijft niet beperkt tot openbare plekken. Bijna drie op de tien zeggen het ook op de werkvloer te hebben gezien (29 procent), en ruim een kwart zag antisemitisch gedrag of uitspraken zelfs onder vrienden (27 procent). Ook op school (22 procent) en binnen families (19 procent) komt het volgens hen voor.

Beeld onder joodse respondenten

Hoewel het om een kleine groep gaat en de uitkomsten niet representatief zijn, valt één ding wel op: onder respondenten met een joodse religieuze achtergrond zegt maar liefst 80 procent antisemitisme in de eigen omgeving te hebben ervaren.

Zij noemen daarbij relatief vaak de werkvloer (54 procent), school of opleiding (40 procent) en het uitgaansleven (32 procent) als plekken waar dit voorkomt. Onder vrienden en familie komt het bij deze deelnemers vrijwel niet voor.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Lees ook

Alarm over antisemitisme: meeste Nederlanders zien toename
Alarm over antisemitisme: meeste Nederlanders zien toename
Aantal meldingen discriminatie opnieuw gestegen, mede door Wilders
Aantal meldingen discriminatie opnieuw gestegen, mede door Wilders
Chagrijn groeit: Engeland weert Kanye West, Nederland nog niet
Chagrijn groeit: Engeland weert Kanye West, Nederland nog niet
Israëlcentrum Nijkerk geschokt na explosie: 'Maar laten ons niet intimideren'
Israëlcentrum Nijkerk geschokt na explosie: 'Maar laten ons niet intimideren'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.