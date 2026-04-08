Chagrijn groeit: Engeland weert Kanye West, Nederland nog niet

Engeland komt hij niet meer in. Dan hebben we het over Kanye West, of tegenwoordig beter bekend als 'Ye'. De inmiddels zeer omstreden artiest zou aan de overkant van de Noordzee gaan optreden - net als in het Arnhemse Gelredome - maar dat gaat dus niet meer door. Ondertussen groeit hier in eigen land ook de roep om het te weren, want gemaakte excuses of niet, zijn uitspattingen blijven maar doorgaan.

Want zijn het artistieke uitingen of gaat dit een grens over? ChristenUnie en CDA evenals meerdere Joodse organisaties vinden van wel en zien liever een ban op de artiest. Caroline van der Plas sluit zich daarbij aan. "Iemand die nazi-verheerlijking en antisemitisme verspreidt, moet je weren. Wat BBB betreft, is dit volstrekt walgelijk en hoort daar geen podium in Nederland bij."

De overheid heeft inmiddels ook van zich laten horen:

Volledige reactie Bart van den Brink, Asiel en Migratie " Als minister heb ik de mogelijkheid om een inreisverbod op te leggen, daarvoor bestaan juridische kaders van het Europees recht. Alleen als er conform regelgeving grond is om te onderbouwen dat een vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid kan de vreemdeling op grond van de Schengengrenscode de toegang tot Nederland (en het Schengengebied) geweigerd worden. Zodra ik die informatie heb ga ik hiertoe over. Op basis van wat mij nu bekend is heb ik geen indicatie dat hierop een inreisverbod van toepassing kan zijn."

Gedrag niet oké

Kortom: vooralsnog mag hij gewoon het land in. Maar, zoals de minister al laat weten, kan dit nog veranderen. Fans weten ondertussen niet meer of het nog verstandig is om een kaartje te scoren.

Eentje die er in ieder geval wel heel helder over is, is FunX-DJ Donna Senders. Ze stelt de muziek van Ye zeer te waarderen, bij FunX draaien ze het ook met regelmaat op de zender. Maar door zijn gedrag gaat ze nu sowieso geen kaartje kopen en het draaien van zijn platen mag ook wel een tandje minder. Wel vult ze aan: als 'we' Ye nu mogelijk zo gaan aanpakken, dan moet dit ook gebeuren bij andere artiesten die soortgelijke antisemitische of zionistische uitspraken doen.