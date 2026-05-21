'Joodse school Cheider opnieuw dicht na alarmerend telefoontje'

De Joodse school Cheider in Amsterdam houdt donderdag de deuren gesloten na een dreigende melding. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen, waarna direct onderzoek is gestart.

Over de aard van de dreiging wil de politie nog niets kwijt. "We hebben een telefonische melding gekregen. Daar doen we nu onderzoek naar", zegt een woordvoerder tegen krant. Ook is nog onduidelijk wie de melding heeft gedaan.

De school kreeg in maart ook al te maken kreeg met dreigingen. Cheider bleef toen uit voorzorg een dag dicht. Kort daarna ging een explosief af bij het gebouw. Sindsdien werd de beveiliging rond de school aangescherpt.

Volgens bronnen van De Telegraaf was woensdagavond politie aanwezig met honden. Ook zou burgemeester Femke Halsema in gesprek gaan met ouders van leerlingen.

Man opgepakt

Vorige week werd bekend dat in Turkije een 32-jarige Irakees is opgepakt die wordt verdacht van meerdere aanslagen op Joodse doelen in Europa. Volgens Amerikaanse justitie zou hij mogelijk betrokken zijn bij de explosie bij Cheider en andere incidenten in Nederland.