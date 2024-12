Groningse buurt kan dood 12-jarige jongen niet geloven: 'Het was gewoon een normaal gezin'

Buren van de woning in Groningen waar zondagmiddag een 12-jarige jongen dood werd gevonden, kunnen niet geloven wat er gebeurd is. "Dit is verschrikkelijk", zegt de buurman. "Een kind van 12 jaar, waar hebben we het over?"

Het lichaam werd omstreeks 14.00 uur aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan. De jongen werd volgens de politie "onder verdachte omstandigheden" gevonden. Later komt naar buiten dat een 45-jarige man uit Groningen is aangehouden.

Hoe het slachtoffer is overleden, weten we niet. De buurman van de jongen kan er niet over uit. "Het was gewoon een normaal gezin, twee kinderen", zegt hij. ""Verschrikkelijk. Dit is het ergste wat je kan overkomen. Een kind van twaalfjaar, waar hebben we het over?"

"Dit is gewoon moord", zegt een buurvrouw. "Een kind van 12 jaar gaat niet vanzelf dood. En als er iemand is aangehouden in de woning, dan kun je er op donder op zeggen dat er iets niet pluis is."