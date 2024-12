Lichaam 12-jarige jongen onder 'verdachte omstandigheden' gevonden in Groningse woning

Een 12-jarig kind is zondagmiddag onder verdachte omstandigheden dood gevonden in een huis in Groningen. Het zou gaan om een jongen. Eén persoon is inmiddels al opgepakt. De politie meldt zondagavond dat de verdachte een 45-jarige man uit Groningen is.

Het lichaam werd omstreeks 14.00 uur aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan. De politie doet ter plaatse onderzoek naar de omstandigheden waaronder het slachtoffer is te komen overlijden.

Hart van Nederland / ANP