Persoon overleden bij woningbrand in Eindhoven: 'Stond voor het raam in de brandende woning'

Een persoon is zondagmiddag overleden bij een brand in een woning aan de Loderstraat in Eindhoven. Diegene stond voor het raam in het brandende huis en probeerde instructies van de brandweer op te volgen. "Op een gegeven moment reageerde hij niet meer", vertelt de Veiligheidsregio aan Hart van Nederland.

"Het bleek dat deze persoon toen al was overleden." Of dit de bewoner van het huis was, moet nog onderzocht worden. Ook wordt nog bekeken hoe de brand precies is ontstaan.

Er is een NL-Alert uitgestuurd. "De rook is niet schadelijk, maar mensen kunnen hier wel overlast door ervaren. Of van de geur", aldus de Veiligheidsregio. "De rookoverlast in de wijk was met name ernstig omdat er zulke lage mist hangt." De woningen om het pand heen zijn ontruimd om te voorkomen dat het vuur overslaat.