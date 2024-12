Bestuurder zonder rijbewijs verliest macht over het stuur en belandt in sloot

Twee inzittenden van een auto kregen zondagochtend de schrik van hun leven toen het voertuig in Schipluiden van de wegraakte en in de sloot belandde. Volgens een correspondent ter plaatse wisten zij zelf uit de auto te komen. De bijrijder is naar het ziekenhuis vervoerd.

Daarnaast bleek dat de bestuurder niet beschikte over een rijbewijs, zo meldt de politie. Het ongeval gebeurde zondag rond 09.55 uur op de Gaagweg in Schipluiden. Bij een scherpe bocht verloor de bestuurder de macht over het stuur en vloog de auto uit de bocht.

Het ambulancepersoneel heeft hen onderzocht en de bijrijder naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de automobilist ook onderzocht en hieruit kwam dat die geen rijbewijs had.