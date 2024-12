Drie mannen aangehouden na steekpartij in Nuenen

Drie mannen uit Schijndel, Eindhoven en Hoogeveen zijn zondagochtend opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in Nuenen. Hier raakte een man bij gewond. De politie doet onderzoek naar het incident, zo laat die weten op X.

De steekpartij gebeurde omstreeks 08.30 uur in de omgeving van de Collse Hoefdijk in Nuenen. Hierbij raakt één man gewond. "Hij wist zelf naar een nabijgelegen tankstation te lopen en meldde zich vervolgens bij de politie. Hij is door de ambulance meegenomen voor behandeling", vertelt de politie op X.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de steekpartij. Dit zorgde er tot nu toe al voor dat er drie verdachten uit Schijndel, Eindhoven en Hoogeveen zijn aangehouden.