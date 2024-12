KLM haalt zondagmiddag gestrande passagiers op in Oslo

KLM stuurt zondagmiddag een toestel naar Oslo om gestrande passagiers op te halen. "Zij worden zowel op de luchthaven van Oslo als in Amsterdam begeleid", laat een woordvoerster weten. Een vlucht van KLM van Oslo naar Amsterdam moest zaterdagavond uitwijken naar de luchthaven van het Noorse Sandefjord nadat bij het opstijgen een hard geluid was gehoord. Alle 176 passagiers en zes crewleden zijn in orde.

De Noorse politie gaf aan dat het toestel om 19.05 uur een "noodlanding" maakte nadat een hydraulische storing was gemeld. Volgens een lokale nieuwssite zagen piloten rook uit de linkermotor komen. De Boeing 737 is na de landing met lage snelheid van de baan het gras ingereden. Op foto's in Noorse media is te zien dat het toestel omringd was door hulpdiensten. Passagiers werden per bus vervoerd naar het vliegveld van Oslo en in een hotel ondergebracht.

Onderzoek naar toedracht

Wat het vreemde geluid veroorzaakte, wordt onderzocht. "Het technische team van KLM arriveert vanochtend in Sandefjord om conform de procedure samen met de lokale autoriteiten en de luchthaven onderzoek te doen naar de toedracht van het incident en zodra mogelijk het toestel weg te halen", aldus de zegsvrouw.

ANP