Schiphol schrapt kwart van het vliegverkeer voor NAVO-top in juni

Rond de NAVO-top in juni worden er ongeveer een kwart minder vluchten van en naar Schiphol uitgevoerd, aldus de luchthaven. Op 24 en 25 juni, wanneer de top in Den Haag plaatsvindt, worden ruim 8500 deelnemers verwacht. Veel delegatieleden arriveren via Schiphol.

Schiphol wil meer vegan eten aanbieden. De reacties daarop zijn te zien in de video bovenaan dit artikel.

Van 21 tot en met 27 juni worden vluchten geschrapt om de aankomst en het vertrek van delegatieleden soepel te laten verlopen, meldt een woordvoerder van Schiphol. Hoewel niet bekend is hoeveel vluchten precies worden geannuleerd, benadrukt hij dat de impact op reizigers minimaal zal zijn. Daarnaast is de Buitenveldertbaan tussen 10 mei en 28 september gesloten vanwege groot onderhoud, waardoor andere start- en landingsbanen gebruikt worden voor het luchtverkeer.

Schiphol laat weten dat luchtvaartmaatschappijen tijdig zijn geïnformeerd, zodat zij hun vliegschema’s kunnen aanpassen en reizigers kunnen omboeken indien nodig. Geschrapte vluchten kunnen op een later moment in het zomerseizoen worden ingehaald.

ANP