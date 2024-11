Minder treinen rond Schiphol door kapotte trein in Schipholtunnel

Mensen die vrijdagochtend met de trein rond Schiphol reizen moeten rekening houden met hinder op het spoor omdat er een kapotte trein in de Schipholtunnel staat. Hierdoor rijden minder treinen. ProRail gaat de kapotte trein weghalen. Naar verwachting rijdt alles om 12.15 uur weer.

De Amsterdamse luchthaven is dus wel nog bereikbaar vanuit alle richtingen, zij het minder vaak. Tussen Schiphol en Leiden rijden geen sprinters, daar worden bussen ingezet. Volgens een woordvoerder van NS heeft het internationale treinverkeer "in principe" geen last van de hinder.

Begin dit jaar reden er ook geen treinen van en naar Schiphol en dat zorgde voor flinke chaos op de luchthaven, zo is te zien op bovenstaande video.

ANP