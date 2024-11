Schiphol wordt duurder: consument gaat meer betalen

De nieuwe berekeningen van Schiphol voor de komende drie jaar zijn bekend. De tarieven die Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen rekent om de luchthaven te gebruiken gaan fors stijgen. Komend jaar is de stijging 41 procent, het jaar daarop 5 procent, om vervolgens in 2027 weer met 7,5 procent te dalen. Deze verhogingen zullen doorberekend worden in de vliegtuigtickets.

Voorzitter van de belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen BARIN Marnix Fruitema zegt: "Door eerdere en komende stijgingen zal Schiphol één van de duurste luchthavens van Europa worden." Hij vreest dat mensen gauw uit zullen wijken naar goedkopere luchthavens, zoals Brussel. BARIN dringt dan ook bij Schiphol aan op herziening van het voorstel, dat donderdagmiddag officieel bekend wordt gemaakt.

Reactie EasyJet en KLM

EasyJet heeft gereageerd op de recente berichtgeving. Het bedrijf verwacht dat vliegtickets vanaf Schiphol volgend jaar met 16 euro zullen stijgen. Reizigers betalen nu gemiddeld 68 euro, vanaf volgend jaar wordt dit een bedrag van 84 euro. Het bedrijf benadrukt dat Schiphol geen investeringen doet in de delen van de luchthaven die easyJet gebruikt, terwijl passagiers hier wel aan moeten meebetalen.

Er is de laatste jaren veel te doen over Schiphol. Hebben Nederlanders nog wel vertrouwen in de grootste luchthaven van Nederland? Hart van Nederland vroeg het eerder en maakte daar bovenstaande video van.

KLM geeft aan dat Schiphol de enige luchthaven is die een dergelijke verhoging invoert. Hierdoor zal Schiphol aanzienlijk duurder worden in vergelijking met andere hubs als Parijs-Charles de Gaulle en Kopenhagen. Volgens de maatschappij schuift Schiphol extra kosten van tegenvallers en budgetoverschrijdingen voor een groot deel af op de reiziger. De sterke verhoging van de havengelden is "onredelijk en onverstandig." "Onredelijk, omdat Schiphol de kosten van alle tegenvallers én van de coronajaren volledig bij de luchtvaartmaatschappijen legt. Onverstandig, omdat de luchthaven daarmee haar eigen positie als internationaal knooppunt ondergraaft en kwetsbaar maakt", stelt het bedrijf.

Duurzamer vliegen

De luchtvaartmaatschappij heeft de stijging geïntroduceerd omdat het noodzakelijk zou zijn om de duurzaamheid te verbeteren. "Het is nodig om te investeren in de gewenste kwaliteit en duurzaamheid op Schiphol, om de dienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen en passagiers te verbeteren, en om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te bieden aan alle mensen die op Schiphol werken," aldus Robert Carsouw, financieel topman van Schiphol.

Schiphol legt op Instagram ook uit waarom de tarieven stijgen:

Carsouw: "Daarnaast, door vliegen met lawaaiigere vliegtuigen en vliegen in de nacht aanzienlijk duurder of onmogelijk te maken, dragen we bij aan een afname van overlast voor de omgeving." Volgens hem worden nachtvluchten tussen de drie tot zes keer zo duur. Schiphol legt zelf ook 100 miljoen euro bij om de klap voor de maatschappijen op te vangen. "Hiermee wil de luchthaven de tarieven zo laag als mogelijk houden, zonder tekort te doen aan wat noodzakelijk is voor de luchthavenoperatie," legt Carsouw uit.

Overlast nachtvluchten

Volgens Schiphol is de "forse stijging" van de tarieven noodzakelijk om te investeren in "de gewenste kwaliteit en duurzaamheid op Schiphol, om de dienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen en passagiers te verbeteren, en om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te bieden aan alle mensen die op Schiphol werken", zegt Robert Carsouw, financieel topman van Schiphol in een toelichting. "Daarnaast, door vliegen met lawaaiigere vliegtuigen en vliegen in de nacht aanzienlijk duurder of onmogelijk te maken, dragen we bij aan de reductie van overlast voor onze omgeving", vervolgt hij. Nachtvluchten worden volgens hem ongeveer drie tot zes keer duurder dan een vlucht overdag, afhankelijk van het type toestel.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP