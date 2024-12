Illegaal parkeerterrein voor Schiphol moet echt dicht, anders dikke boete

Als de eigenaar van een illegaal parkeerterrein in Rijsenhout het hele terrein niet op 17 januari heeft ontruimd, wacht hem een boete van 100.000 euro. De gemeente Haarlemmermeer heeft daartoe een last onder dwangsom opgelegd. Het terrein wordt gebruikt als parkeervoorziening voor reizigers die vanaf Schiphol vliegen, maar dat is in strijd met het omgevingsplan.

Begin november was er een grote brand op het terrein aan de Bennebroekerweg, waarbij tussen de veertig en vijftig auto's werden verwoest. Daarna volgden nog meer pogingen tot brandstichting, maar het is onduidelijk waarom het bedrijf steeds het doelwit is. Op tweede kerstdag werd er een 16-jarige jongen aangehouden die zwaar vuurwerk en een brandversnellend middel bij zich had.

Hierboven de video van een onderzoek van de politie naar de brandstichting bij het parkeerterrein in Rijsenhout.

De gemeente wil het parkeerterrein leeg hebben, omdat de grond een agrarische bestemming heeft, maar ook om de (pogingen tot) brandstichting. Het is aan de eigenaar om de autobezitters te benaderen zodat die hun auto kunnen weghalen, maar de gemeente zelf probeert ze ook te contacteren. Een woordvoerster van de gemeente kon zaterdag niet aangeven hoeveel auto's er - gemiddeld - geparkeerd staan.

Het terrein wordt gebruikt voor valet parking, waarbij een automobilist de auto afgeeft, zijn reis vervolgt en derden de auto ergens parkeren.