Jongen (16) met brandversnellers aangehouden bij parkeerterrein Rijsenhout

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 16-jarige jongen aangehouden bij een bedrijf voor valet parking het Noord-Hollandse Rijsenhout. Hij wordt verdacht van brandstichting. De jongen had zwaar vuurwerk en een brandversnellend middel bij zich.

De verdachte was waarschijnlijk niet alleen. De politie zoekt nog naar een handlanger.

Op datzelfde parkeerterrein woedde in november een grote brand. Toen gingen naar schatting veertig tot vijftig auto's verloren. Volgens een politiewoordvoerder is bij het bedrijf al meerdere malen brand gesticht of een poging daartoe gedaan. Waarom het bedrijf het doelwit is van de brandstichtingen is nog onduidelijk. "Dat onderzoeken we nog", aldus de zegsman.

Het terrein wordt veel gebruikt als parkeervoorziening voor mensen die vanaf Schiphol vliegen.

ANP