KLM-toestel maakt noodlanding in Noorwegen, geen gewonden

Een Nederlands passagierstoestel van KLM heeft zaterdagavond een noodlanding in het Noorse Torp moeten maken. Dat meldt het Noorse medium Verdens Gang. Er zouden in totaal 182 mensen aan boord zijn geweest tijdens de landing, er vielen geen gewonden.

Wel rukten de hulpdiensten massaal uit. Er kwam volgens de piloten rook uit de motor en het toestel was onbestuurbaar tijdens de landing. Iedereen kon het toestel uiteindelijk veilig verlaten.

Het vliegtuig was onderweg van Oslo naar Schiphol. Er zou een geluid gehoord zijn bij het opstijgen, maar wat er precies aan de hand was is niet duidelijk.

Nederlandse vliegtuigpassagiers zijn vaker de dupe geweest van een noodlanding. Zoals je ziet in bovenstaande video.