Auto belandt in sloot bij Eemnes na oncontroleerbare niesbui

Een automobilist en zijn passagier kregen rond middernacht de schrik van hun leven toen hun auto in de sloot belandde. Het incident vond plaats op de afrit van de A27 bij bedrijventerrein de Bramenberg in Eemnes. De reden voor het ongeluk? Een oncontroleerbare niesbui.

De bestuurder verklaarde dat hij in de bocht richting de Zuidersingel onverwacht een niesbui kreeg. Hierdoor verloor hij de controle over het stuur en belandde het voertuig in het water. Ondanks de klap wisten de twee inzittenden zelfstandig uit de auto te komen. Ze kwamen met de schrik vrij en hoefden niet naar het ziekenhuis, zo melden hulpdiensten ter plaatse.

Een bergingsbedrijf haalde de auto later uit de sloot. De schade lijkt aanzienlijk, omdat de motor deels onder water lag. Of het voertuig nog te repareren is, blijft onduidelijk.

De politie doet geen verder onderzoek, omdat het ongeluk volgens hen een duidelijk oorzaak had.