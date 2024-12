Eén persoon gewond bij brand in loods van autosloopbedrijf in Nijmegen

In Nijmegen is zondag een grote brand uitgebroken in een loods vol sloopauto’s. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Volgens de hulpdienst raakte één persoon gewond en is die ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is bezig met de laatste blusactiviteiten.

De brand brak uit bij een bedrijf aan de Vosheuvelweg, in het noordwesten van de stad. Op beelden van een correspondent is te zien hoe de vlammen metershoog uit het dak sloegen.

De rook trok in de richting van Weurt en Lent. Volgens de veiligheidsregio kunnen inwoners in Weurt nog last hebben van de rook door nabluswerkzaamheden.

ANP