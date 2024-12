Al bijna een week vermist: zoektocht naar vermiste Ahmed (58) gaat zondag verder

Zondag wordt opnieuw gezocht naar de vermiste Ahmed (58) uit Amersfoort. De dementerende man is sinds maandagmiddag spoorloos. Eerdere zoekacties in de omgeving van Amersfoort en Ede hebben tot nu toe niets opgeleverd. "Toch houden we hoop", zei zijn broer Abdeslam eerder tegen Hart van Nederland. Hoewel er geen nieuwe aanwijzingen zijn, wordt ook zondag verder gezocht naar Ahmed.

De noodzaak om Ahmed te vinden is groot. Naast dementie heeft hij suikerziekte en is hij afhankelijk van medicijnen. Afgelopen nacht is er nog tot 01.30 uur gezocht, maar zonder resultaat. Ook zijn er geen nieuwe concrete tips binnengekomen.

Vanaf 13.00 uur wordt er verder gezocht in Amersfoort, waarbij mensen zich verzamelen bij wijkcentrum Het Klokhuis. Een uur later, om 14.00 uur, begint de zoekactie in Ede. Daar verzamelen vrijwilligers zich bij wijkcentrum De Velder. De afgelopen dagen is er op meerdere plekken gezocht, onder andere met speurhonden en vrijwilligers.

Alarmbellen

Maandagmiddag 23 december verdween Ahmed vanuit zijn huis in Amersfoort. Ahmed, die lijdt aan dementie en andere gezondheidsproblemen, vertrok die middag rond 15.30 uur uit zijn woning in de wijk Dorrestein en keerde sindsdien niet meer terug.

Maandag om 18.45 uur kreeg Abdeslam een telefoontje van zijn nichtje: haar vader was niet meer thuisgekomen. Voor de familie gingen alle alarmbellen af. Volgens Abdeslam is Ahmed angstig voor water en donkere plekken, wat de zoektocht extra moeilijk maakt.

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Medicijnen nodig

"Meestal neemt hij medicijnen na zijn dagbesteding en gaat hij slapen, maar waarschijnlijk, omdat er niemand thuis was, besloot hij – om wat voor reden dan ook – zijn rugzak af te doen en de deur achter zich dicht te trekken", vertelt de broer verder. Vanaf zijn woning aan de Ganskuijl in de wijk Dorrestein ontbreekt elk spoor. Juist door zijn dementie is Ahmed kwetsbaar, en zijn familie maakt zich ernstige zorgen om zijn gezondheid.

Naast zijn dementie heeft Ahmed ook suikerziekte, waarvoor hij medicijnen nodig heeft. "We denken het allerergste, maar we houden hoop," liet de broer eerder weten.

Tips

De familie roept inwoners van Ede op om alert te blijven en meteen contact op te nemen als zij Ahmed zien. Ahmed is ongeveer 1,65 meter lang en heeft zwart/grijs gemillimeterd haar. Ten tijde van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jas, een grijze broek en grijze schoenen. Mensen met informatie kunnen bellen naar 112 of naar de opsporingstiplijn van de politie op 0800-6070.