Familie zoekt naar vermiste Ahmed uit Amersfoort: 'Een hel en een nachtmerrie'

In Amersfoort is een massale zoektocht gestart naar de dementerende Ahmed Oulad Sedik (57), die maandagmiddag spoorloos verdween vanuit zijn huis. Juist door zijn dementie is hij kwetsbaar. Zijn familie maakt zich ernstig zorgen. Zijn broer Abdeslam is radeloos.

"Het is zo'n kwetsbare man, dit is nog nooit gebeurd", vertelt hij tegenover Hart van Nederland. "Soms zie je zoiets op tv gebeuren bij een ander, maar nu is mijn broer aan de beurt en komt het ineens dichtbij." De familie zit sinds de vermissing van Ahmed in een ware "hel en een nachtmerrie", aldus Abdeslam.

Medicijnen

Maandag om 18.45 uur kreeg Abdeslam een telefoontje van zijn nichtje. Haar vader was niet meer thuisgekomen. Alle alarmbellen gingen toen voor de familie af. "Meestal neemt hij medicijnen na zijn dagbesteding en gaat hij slapen, maar waarschijnlijk omdat er niemand thuis was besloot hij – om wat voor reden dan ook – zijn rugzak af te doen en de deur achter zich dicht te trekken." Vanaf zijn woning aan de Ganskuijl in de wijk Dorrestein is ieder spoor bijster.

De vermiste Ahmed heeft suikerziekte, is dementerend en is ook nog psychotisch waar hij medicijnen voor nodig heeft. "We denken het allerergste, maar we houden hoop. Neem contact met de politie op als u hem ziet", wil Abdeslam meegeven.