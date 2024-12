Waar is de vermiste Ahmed? Opnieuw zoekactie naar dementerende man

Al bijna een week is hij vermist: de 58-jarige Ahmed Oulad Sedik uit Amersfoort. De afgelopen dagen is er intensief gezocht naar de dementerende man, maar helaas zonder resultaat. Zaterdagmiddag wordt verder gezocht. In Ede werd er afgelopen nacht nog tot 03.00 uur gezocht maar leverde het niets op. Zaterdag wordt er op meerdere plaatsen gezocht naar de man.

Op aanwijzingen van de politie wordt er gespeurd op verschillende plekken in de regio Amersfoort. Dat gebeurt ook met zoekhonden. Volgens de broer van de vermiste man, Abdeslam, zijn er vijf teams actief die elk een gebied doorzoeken. Zo wordt er onder meer gezocht rond de A28 bij Leusden, van de Gasthuislaan richting de Stadsring, rond het Valleikanaal en in de buurt van De Ganskuijl in de wijk Dorrestein, waar Ahmeds ouderlijk huis is.

Eerder werd ook gezocht in Ede, onder meer door het Veteranen Search Team, maar dat leverde nog niets op. Zaterdagmiddag wordt ook daar nog door vrijwilligers verder gezocht, zegt Abdeslam.

Naast de vijf teams zijn er ook nog tussen de tachtig en negentig vrijwilligers, uit de Marokkaanse gemeenschap maar ook van daarbuiten. Abdeslam zegt dankbaar te zijn voor alle hulp en hoopt dat de zoektocht heel snel iets zal opleveren.

Alarmbellen

Maandagmiddag 23 december verdween Ahmed vanuit zijn huis in Amersfoort. Ahmed, die lijdt aan dementie en andere gezondheidsproblemen, vertrok die middag rond 15.30 uur uit zijn woning in de wijk Dorrestein en keerde sindsdien niet meer terug.

Maandag om 18.45 uur kreeg Abdeslam een telefoontje van zijn nichtje: haar vader was niet meer thuisgekomen. Voor de familie gingen alle alarmbellen af. Volgens Abdeslam is Ahmed angstig voor water en donkere plekken, wat de zoektocht extra moeilijk maakt.

Medicijnen nodig

"Meestal neemt hij medicijnen na zijn dagbesteding en gaat hij slapen, maar waarschijnlijk, omdat er niemand thuis was, besloot hij – om wat voor reden dan ook – zijn rugzak af te doen en de deur achter zich dicht te trekken", vertelt de broer verder. Vanaf zijn woning aan de Ganskuijl in de wijk Dorrestein ontbreekt elk spoor. Juist door zijn dementie is Ahmed kwetsbaar, en zijn familie maakt zich ernstige zorgen om zijn gezondheid.

Naast zijn dementie heeft Ahmed ook suikerziekte, waarvoor hij medicijnen nodig heeft. "We denken het allerergste, maar we houden hoop," liet de broer eerder weten.

Tips

De familie roept inwoners van Ede op om alert te blijven en meteen contact op te nemen als zij Ahmed zien. Ahmed is ongeveer 1,65 meter lang en heeft zwart/grijs gemillimeterd haar. Ten tijde van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jas, een grijze broek en grijze schoenen. Mensen met informatie kunnen bellen naar 112 of naar de opsporingstiplijn van de politie op 0800-6070.