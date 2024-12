Politie 'trekt alles uit de kast' in zoektocht naar vermiste Ahmed

De politie in Amersfoort zet vrijdag alle middelen in om de 58-jarige Ahmed Oulad Sedik te vinden. Bij de zoektocht naar de man, die maandag vermist raakte, worden nu ook duikers en speurhonden ingezet, laat de politie weten aan Hart van Nederland. Er wordt intensief gezocht in het Waterwingebied en park Randenbroek, twee locaties in de omgeving waar Ahmed mogelijk naartoe kan zijn gegaan.

Ahmed, die lijdt aan dementie en gezondheidsproblemen, is al sinds maandag spoorloos. Hij vertrok die middag rond 15.30 uur uit zijn woning in de wijk Dorrestein en keerde niet meer terug. Zijn familie maakt zich grote zorgen. Volgens zijn broer Abdeslam is Ahmed angstig voor water en donkere plekken, wat de zoektocht extra lastig maakt.

Vrijwilligers

Naast de politie blijven ook vrijwilligers zich inzetten in de zoektocht. Zoals te zien in bovenstaande video zochten donderdag tientallen mensen met honden en zaklampen in verschillende delen van Amersfoort, zonder resultaat. RTV Utrecht meldt dat e en groep van zo'n honderd vrijwilligers vrijdag verder aan het zoeken is naar de vermiste Ahmed in Amersfoort. De verwachting is dat 's avonds nog meer mensen zich aansluiten bij de zoektocht.

D e inzet van duikers is een nieuwe stap in de zoektocht. "Alles wordt uit de kast getrokken" om de man te vinden, aldus een politiewoordvoerder. De politie roept inwoners van Amersfoort en omstreken op om alert te blijven en tips direct door te geven. Ahmed droeg bij zijn verdwijning een blauwe jas, grijze broek en grijze schoenen. Mensen die hem denken te hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie via 112 of de Opsporingstiplijn op 0800-6070.