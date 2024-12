Zoektocht naar Ahmed (58) uitgebreid: waar is de vermiste Amersfoorter?

De zoektocht naar de vermiste Ahmed Oulad Sedik (58) uit Amersfoort wordt steeds intensiever. Woensdagavond gingen meer dan zestig vrijwilligers met speurhonden tot diep in de nacht op pad in een poging hem te vinden, zonder resultaat. Ook op Tweede Kerstdag zetten politie en vrijwilligers alles op alles. Vanaf het middaguur is opnieuw gezocht in de omgeving van de wijk Dorrestein, waar Ahmed maandagmiddag voor het laatst werd gezien.

Ahmed lijdt aan dementie en kampt met gezondheidsproblemen. Volgens zijn broer Abdeslam is de situatie een zware last voor de familie. "Het is een soort nachtmerrie waarin we terecht zijn gekomen. Maar je ziet de opkomst van de mensen, en de wil om door te blijven zoeken," zegt hij tegen Hart van Nederland.

Veel vrijwilligers helpen zoeken

De betrokkenheid vanuit de omgeving is groot. Woensdagavond zochten de vrijwilligers tot 03.00 uur in de nacht, donderdag wordt opnieuw gezocht in de omgeving van Dorrestein en aangrenzende gebieden.

Ahmed droeg op het moment van zijn verdwijning een blauwe jas, een grijze broek en grijze schoenen. Hij is angstig voor donkere plekken en water, waardoor het voor zijn familie lastig is in te schatten waar hij zich mogelijk bevindt.

Ondertussen blijft de politie oproepen om tips en informatie. Meerdere mensen hebben zich al gemeld met mogelijke aanwijzingen, maar Ahmed is nog niet gevonden. De politie vraagt iedereen die hem gezien heeft of meer weet, om direct contact op te nemen via 112 of de Opsporingstiplijn (0800-6070).