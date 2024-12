Eigenaresse in shock na explosie Disney-winkel Helmond: 'Alles is mij ontnomen'

Al sinds 01.40 uur is eigenaresse Sabine Verschuren bezig de ravage in haar Disneyshop aan de Mierloseweg in Helmond op te ruimen. Het pand werd in de nacht van zaterdag op zondag geraakt door een explosief, mogelijk gevaarlijk knalvuurwerk. Alles in haar winkel zit onder het glas, Sabine is ten einde raad: "Ik weet het even niet meer..."

Ruim twaalf uren nadat ze in het holst van de nacht bij haar winkel arriveert om de schade op te nemen, is de eigenaresse er nog. Ze is druk bezig "de winkel dicht aan het timmeren", stelt ze als Hart van Nederland haar spreekt. Ze heeft heel wat te verwerken gekregen en kan het nog steeds niet geloven. "Alles is kapot, alles zit onder het glas. En dat twee weken voor de kerst. Alles is mij ontnomen."

De ravage was direct na de ontploffing enorm. Je ziet het in de video bovenaan deze pagina.

In de prullenbak

Want naast dat de voorgevel van haar winkel in puin ligt, is de mogelijk aanslag ook funest voor haar omzet. De maand december en dan met name de tweede helft, zou het hoogtepunt van het jaar moeten zijn. Hoewel het erop lijkt dat er niks uit haar winkel gestolen is, kan Sabine waarschijnlijk een groot deel van de artikelen in de prullenbak kieperen. "Nieuwe producten bestellen lukt niet, veel moet uit Engeland komen en heeft een levertijd van minstens anderhalve week. Dan is het al zo goed als kerst en heb ik alles misgelopen."

De Helmondse weet nog maar weinig over het hoe en wat van de explosie. "Ze zeggen hier dat er zwaar vuurwerk is gebruikt, een Cobra." En wie het op precies háár winkel heeft voorzien is al helemaal een raadsel. "Ik heb met niemand ruzie", stelt Sabine. Uiteraard hoopt ze dat de persoon die verantwoordelijk is voor de klap snel gepakt kan worden. "Alle tips zijn welkom. Deze winkel is namelijk echt mijn alles. Ik weet het even niet meer..."

Politie

Naast de eigenaresse krijgt uiteraard ook de politie graag tips over wat er zich heeft afgespeeld aan de Mierloseweg. De explosie vond tegen half twee plaats en veroorzaakte grote materiele schade. Er vielen geen gewonden bij het voorval "maar de politie wil uiteraard meer weten over de explosie en de toedracht", stellen ze in een bericht. Wie meer weet of tips heeft kan het tipformulier invullen.