Dode in maisveld was man (25) die waarschijnlijk in Nederland verbleef

Er is meer bekend over de twee lichamen die onlangs zijn gevonden in een maisveld vlak over de grens bij Enschede. Een van de slachtoffers is een 25-jarige Pool, die voor zijn dood waarschijnlijk in ons land zat, zegt de Duitse politie.

De stoffelijke overschotten waren op zondag 8 september gevonden bij een maisveld in de buurt van de Duitse plaats Epe. Een vrouw zag de laars van een van de twee uit de grond steken toen haar hond daar aan het graven was en belde de politie.

Tatoeages

De identiteit van de Pool kon worden achterhaald nadat de politie informatie over zijn tatoeages had vrijgegeven. Hij had de tekst "Good Fella" en de cijfers 1312 op zijn buik laten zetten. Die cijfercombinatie wordt vaak gebruikt als een code voor ACAB, een afkorting van All Cops Are Bastards. Op zijn rechterarm had hij een plaatje van een vrouwelijke demon. Hij was volgens de politie flink gespierd.

De identiteit van de tweede dode is nog niet bekend. Die man was volgens de politie ongeveer twee meter lang en woog ongeveer 100 kilo. Ook hij lijkt behoorlijk gespierd te zijn geweest.

ANP