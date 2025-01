Nog even volhouden: het grijze weer vertrekt, de zon keert terug

Het is deze woensdag nog even doorbijten met het weer. Maar na acht dagen van mist en grijze luchten is er eindelijk verandering op komst: de zon keert binnenkort terug. Tegelijk krijgen we echter ook te maken met typisch herfstweer, want de vrieskou verdwijnt voorlopig naar de achtergrond.

Misschien is het niet toevallig dat juist in de week van Blue Monday, de zogenaamd meest depressieve dag van het jaar, het weer zo grauw en mistig is. Ook donderdag blijft het somber. In de ochtend kan in het oosten de zon zich even laten zien, maar Zeeland krijgt te maken met een regenbui. Later op de dag breiden deze buien zich uit over de rest van het land, bij temperaturen die net boven het vriespunt liggen. Alleen in het zuidoosten stijgt de temperatuur tot zo’n 6 graden.

Here Comes the Sun

Het lijkt wel of dat deel van het land een voorproefje krijgt van de donderdag, want dan zal het overval diezelfde temperatuur worden. De mist zal dan ook echt moeten vertrekken omdat er een hardere wind gaat waaien. En de zon zal dus overal zijn gezicht laten zien. Bij een matige wind vanuit het zuidwesten is het dus een mooie dag voor buitenactiviteiten zoals een frisse wandeling. Of misschien is hardlopen met een leuk muziekje (suggestie: The Beatles - Here Comes the Sun) iets?

Vrijdag en zaterdag brengen weer wat meer bewolking, met name vrijdag, wanneer een stevige zuidenwind opsteekt. Zondag maken de wolken echter weer plaats voor de zon. Maandag lijkt het zelfs lenteachtig te worden: de temperatuur stijgt, met dank aan de zon, richting de dubbele cijfers.