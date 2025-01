Morgen is het Blue Monday: van deze buitenactiviteit word je een stuk vrolijker

Het is alweer bijna de derde maandag van januari en dat betekent dat Blue Monday voor de deur staat. De dag waarop beweerd wordt dat de meeste mensen zich somber voelen. De feestdagen zijn voorbij, goede voornemens alweer verdwenen en het is koud en donker. Maar bomen planten zou zomaar eens jouw humeur op de somberste maandag van het jaar kunnen redden.

Stichting Meer Bomen Nu organiseert in het voedselbos in Eelde een tiendaagse waarin bomen verplaatst worden. Goed voor de biodiversiteit én je gemoedstoestand (zie bovenstaande video). En dat is voor veel mensen broodnodig, want ongeveer één op de drie Nederlanders voelt zich depressiever in januari dan in andere maanden, zo blijkt uit het Hart van Nederland-panel.

Huisarts Inge Hamming legt aan Hart van Nederland uit dat ze met de tiendaagse mensen bewust wil maken van de kracht van de natuur. "Als je buiten beweegt en bezig bent ga je je gezonder voelen. We zitten veel te veel stil", zegt ze. Mitchell Evertsen van Caring Doctors vult haar aan: "Als je hier bezig bent, zie je dat je gezonde oefeningen doet. Je bent goed in beweging. Je wordt er echt beter van, mentaal en fysiek."

In de tuin

De bomen worden trouwens niet willekeurig gekozen. Op een heide groeien bijvoorbeeld bomen die daar niet kunnen blijven staan. Dat gebeurt ook in moerasgebieden. "Door deze bomen weg te halen en ergens anders neer te zetten stimuleer je de biodiversiteit. We planten die vervolgens bij mensen in de tuin, voedselbossen of boerenerven", laat Marga Witteman van Stichting Meer Bomen Nu weten.