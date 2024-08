Tropisch zomerweer luidt herfst in: temperaturen tot 32 graden

De zon breekt zaterdag door in het zuiden van Nederland, met temperaturen die kunnen oplopen tot 27 graden. Zondag wordt het zelfs nog warmer, met in het zuidoosten temperaturen tot wel 32 graden.

Zaterdagochtend blijft het in het noorden nog fris, met temperaturen van 14 tot 15 graden. In het zuiden stijgt het kwik al naar ongeveer 17 graden. De noordoostenwind blijft krachtig, vooral langs de kust, waardoor het ondanks de zon koeler aanvoelt.

Temperaturen tot 32 graden

In de middag stijgt de temperatuur verder, vooral in het zuidoosten, waar het plaatselijk zelfs 27 graden kan worden. Zondag wordt het nog warmer, met temperaturen die oplopen tot 32 graden in het zuidoosten.

Dit betekent een heet begin van de meteorologische herfst, hoewel er na het weekend wel kans is op regen- en onweersbuien.