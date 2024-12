Code geel: KNMI waarschuwt voor zware windstoten tot 120 km/uur

Het worden onstuimige dagen met mogelijk meerdere stormen. Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven voor zware windstoten in het noorden en rondom het IJsselmeer. In de eerste helft van vrijdagmiddag neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten.

Er wordt gesproken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9. Dat was eind november het geval toen storm Conall over het land trok.

"Vrijdagochtend worden er in het noorden, noordwesten en rondom het IJsselmeer zware windstoten verwacht. De zware windstoten kunnen hinder geven voor het verkeer, vooral voor fietsers en bestuurders van vrachtwagens en auto's met aanhanger. Ook kunnen boomtakken afbreken en voor gevaar zorgen", schrijft het KNMI.

Vanaf wanneer is code geel van kracht in jouw provincie? Noord-Holland : code geel van 04:00 uur tot 12.00 uur

Waddeneilanden : code geel van 04.00 uur tot 13.00 uur

Zuid-Holland : code geel van 05:00 uur tot 12.00 uur

Utrecht: code geel van 06.00 uur tot 12.00 uur

Flevoland : code geel van 06.00 uur tot 12.00 uur

Friesland : code geel van 06.00 uur tot 13.00 uur

IJsselmeergebied : code geel van 06.00 uur tot 12.00 uur

Gelderland : code geel van 06.00 uur tot 12.00 uur

Groningen : code geel van 06.00 uur tot 13.00 uur

Drenthe : code geel van 08.00 uur tot 13.00 uur

Overijssel: code geel van 08.00 uur tot 13.00 uur Bron: KNMI. Laatste update 5 december 22.42 uur.

110 kilometer per uur

De zware windstoten komen uit het westen tot noordwesten en kunnen snelheden bereiken tot 90 kilometer per uur. Langs de kust worden zelfs snelheden verwacht tot 100 kilometer per uur en op de Wadden tot 110 kilometer per uur.

Maar ook donderdag- op vrijdagnacht is er al kans op tijdelijke storm met windkracht 8 tot 9. En ook zaterdagochtend is er opnieuw kans op storm, met de zwaarste wind aan de Zeeuwse kust. Daar kan een stormachtige zuidwestenwind staan, met windkracht 8 tot 9. In de middag neemt de wind langzaam af, maar het blijft een natte en winderige dag.