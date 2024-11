Verzekeraars schatten schade door storm Conall op 40 miljoen euro

Storm Conall heeft naar verwachting voor 40 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van een eerste schatting. De belangenvereniging verwacht in het voorjaar van 2025 een nauwkeuriger bedrag te kunnen melden, aan de hand van de ingediende claims.

Verschillende verzekeraars meldden eerder op de dag al honderden schademeldingen te hebben ontvangen. Het ging bijvoorbeeld om weggewaaide dakpannen en schade aan zonnepanelen, schuttingen en deuren. Ook ontvingen verzekeraars meldingen van waterschade.

Code oranje

Het KNMI had woensdag voor een deel van het land code oranje afgegeven vanwege de storm. Vooral de noordelijke provincies hadden last van Conall. Brandweerkorpsen in Noord-Holland hadden een drukke avond en de meldkamer van de brandweer in Oost-Nederland raakte overbelast door de vele meldingen.

ANP