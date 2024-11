Honderden schademeldingen na storm Conall, Noord-Holland zwaarst getroffen

Verzekeraar Univé heeft tot nu toe ongeveer driehonderd schademeldingen ontvangen na de storm Conall, die woensdag over het land trok. Andere verzekeraars schetsten donderdagochtend een vergelijkbaar beeld. Interpolis en Nationale-Nederlanden (NN) kregen samen ruim tweehonderd schademeldingen na de storm.

Mensen maakten vooral melding van weggewaaid dakpannen, zonnepanelen, kapotte schuttingen en deuren. Ook meldden ze waterschade in hun woningen. Univé constateert dat Noord-Holland het zwaarst is getroffen, gevolgd door Friesland en Groningen.

Het KNMI had woensdag voor een groot deel van het land code oranje afgegeven vanwege de storm. Vooral de noordelijke provincies hadden last van Conall. Brandweerkorpsen in Noord-Holland hadden een drukke avond en de meldkamer van de brandweer in Oost-Nederland raakte overbelast door de vele meldingen.

ANP