Schade door zware storm Conall: fietser (19) overleden, auto knalt op omgevallen boom

Storm Conall heeft woensdagavond flink huisgehouden in ons land, met name in de noordelijke provincies. Een 19-jarige vrouw is zelfs omgekomen in het Gelderse Lochem, waarschijnlijk omdat een boom op haar viel terwijl ze fietste.

Rond 19.15 uur ging het daar mis op de Koopsdijk. Hulpverlening mocht helaas niet baten, het slachtoffer overleed ter plekke. De politie is bezig met onderzoek, laten ze weten in een bericht op sociale media.

Ook in andere plaatsen in het land ging het mis:

Op de A28 en op de N99 is een auto op een omgevallen boom gebotst, daarbij is niemand gewond geraakt, bevestigt de politie.

Storm Conall: Auto rijdt tegen omgevallen boom op N99

Op de A7 bij Zaanstad en dezelfde snelweg bij Middenmeer, beide in Noord-Holland, zijn takken en bomen op de weg gevallen.

Op de snelweg bij Avenhorn (NH) kantelde iets voor 19.00 uur een vrachtwagen, maar deze kwam volgens Rijkswaterstaat door de harde wind weer rechtop te staan. Het voertuig is later onder begeleiding doorgereden naar een parkeerplaats. Het waait zo hard dat Rijkswaterstaat het voertuig pas rond middernacht gaat proberen te bergen.

In Vijfhuizen heeft een tankstation stormschade opgelopen toen een boom langs de overkapping schraapte. Dat zie je in deze video:

Storm Conall: boom waait op tankstation in Vijfhuizen

In Amsterdam komen er ook veel meldingen binnen bij de veiligheidsregio. Zonnepanelen laten los, bomen waaien om en materiaal dat bij werkzaamheden niet goed is vastgezet waait weg.

Op Texel is in Oudeschild het dak van een bedrijfspand afgewaaid. Grote delen van het dak kwamen daarbij op straat terecht. Buurtbewoners hebben het puin van de straat afgeruimd, stelt een correspondent.

In de Friese plaatsen Oranjewoud en De Blesse zijn ook bomen uit de grond gerukt door Conall.

Een woning aan de Marsstraat in Haarlem en een woning aan de Wijhestraat in Den Haag hebben ook stormschade opgelopen door omgevallen bomen. In die laatste plaats kwam de boom in de voortuinen terecht, waardoor mensen geen toegang meer hadden tot hun woning.

Meldkamer brandweer overbelast

In het oosten van het land had de brandweer het druk door storm Conall, meldden woordvoerders van de brandweer. "Het is heel erg druk", zei een woordvoerster van de Veiligheidsregio IJsselland woensdagavond. Daar kwamen sinds 18.00 uur ongeveer 45 meldingen binnen. Het gaat vooral om meldingen van bomen die over de weg zijn gevallen.

Ook in Twente komen vooral meldingen binnen van omgevallen bomen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Twente komen er ook veel telefoontjes binnen voor zaken die geen spoedgeval zijn. De woordvoerder zegt dat mensen in zulke gevallen beter met het algemene nummer van de brandweer kunnen bellen, namelijk 0900-0904. In Gelderland-Midden is het aantal medewerkers op de meldkamer uitgebreid, meldt een woordvoerster, maar het aantal meldingen in dat gebied valt volgens haar erg mee.

