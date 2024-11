ANWB: Spits is nu al in volle gang

Van plan om zo de weg op te gaan? De verkeersdrukte is woensdagmiddag al vroeg op gang gekomen, kort voordat storm Conall over Nederland raast. "De spits is al in volle gang", aldus de ANWB, die al zo'n 650 kilometer files ziet op snelwegen en N-wegen.

"Het is al vroeg druk op de weg. Dit komt mede door het slechte weer", meldt ook Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (VID). Die ziet al 425 kilometer file op de snelwegen.

De VID laat verder weten dat het "aansluiten" is op de A27 richting Gorinchem door een ongeval bij Geertruidenberg. De ANWB meldt circa 45 minuten vertraging op het traject Muiden richting Lelystad. Daar is een rijstrook dicht door een spoedreparatie.

In het noorden van Nederland is vanaf het einde van de middag code oranje van kracht wegens storm Conall. Er wordt gewaarschuwd voor zware windstoten.

