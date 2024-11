Stormschade? Hier heb je recht op

De zware herfststorm Conall heeft behoorlijk wat schade aangericht woensdagavond. In hoeverre ben je verzekerd voor stormschade? Hart van Nederland zocht het voor je uit.

"Wanneer verzekeraars spreken van een storm, gaat het in feite om omstandigheden met minimaal windkracht 7", legde Amanda Bulthuis van Geld.nl na storm Poly al uit aan Hart van Nederland.

"Om te bepalen of hier sprake van was tijdens de schade gebruiken verzekeraars onder andere informatie van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) op het tijdstip en de locatie van de schade."

Schade aan auto

Voor automobilisten met stormschade is er goed nieuws, als ze een WA + beperkt casco verzekering of een all risk autoverzekering hebben. Stormschade claimen heeft namelijk geen gevolgen voor je schadevrije jaren, aldus Bulthuis. Je behoudt gewoon je no-claimkorting.

"En als je de schade laat repareren door een bij de verzekeraar aangesloten hersteller, betaal je vaak ook geen, of een lager, eigen risico", legt Bulthuis uit. Helaas, als je alleen een WA-dekking hebt, krijg je geen vergoeding bij stormschade aan je auto. De kosten zijn dan voor jezelf.

Schade aan je woning

Bij een flinke storm kan ook je woning beschadigen. Denk aan dakpannen die van je huis waaien of een boom die op je huis valt. Deze schades claim je bij je opstalverzekering.

Het eigen risicobedrag bij een opstalverzekering is hoger dan bij alle andere verzekeringen en kan volgens de Consumentenbond soms oplopen tot wel 450 euro.

In het geval van huurwoningen is de verhuurder verantwoordelijk voor de opstalverzekering. "De verhuurder moet de schade aan de woning dan afhandelen met zijn/haar verzekeraar", benadrukt Bulthuis.

Ga vooral niet zelf knutselen om de schade te herstellen want de meeste verzekeraars vergoeden niet of minder als je er zelf aan hebt gezeten. Meldt schade áltijd eerst bij je verzekeraar.

Schade door je buren

Heb je stormschade door de buren omdat er bijvoorbeeld een boom is omgevallen? Dan moet je bij je eigen opstalverzekering aankloppen en die keren de herbouwwaarde uit. Vaak valt dit soort schade onder overmacht, behalve als er een andere aanleiding valt aan te wijzen, bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een omgewaaid bouwwerktuig.

Ook dan stap je naar je opstalverzekeraar die dan de kosten verhaalt bij in dit geval het bedrijf waar het bouwwerktuig van is. Ook als je bijvoorbeeld in een hotel moet slapen door de schade aan je huis.

Schade aan je inboedel

Schade aan de inboedel valt onder de inboedelverzekering. Echter waarschuwt Bulthuis dat de verzekeraar wel verwacht dat je voorzorgsmaatregelen neemt. "Laat je bij een storm losse spullen in je tuin liggen of laat je deuren of ramen open staan? Dan wordt de schade niet volledig vergoed." Het is dus belangrijk om preventieve stappen te nemen tijdens een storm om de risico's op schade te minimaliseren.