Stormachtige dag op komst: morgen kou, regen en zware windstoten

Na een natte en winderige Sinterklaasavond wacht ons morgen opnieuw onstuimig weer. Meteoroloog Dennis Wilt waarschuwt voor stormachtige wind uit het noordwesten en hevige buien die over het land trekken. Ook Weeronline meldt dat er komende nacht en vrijdagochtend kans is op storm.

De vrijdag begint al heftig, met zware windstoten die kunnen oplopen tot ruim 100 kilometer per uur. De noordwestenwind kan aan zee tijdelijk stormkracht bereiken, windkracht 8 tot 9. Vooral langs de kust wordt het oppassen geblazen, omdat de harde wind mogelijk voor overlast kan zorgen. Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven voor zware windstoten in het noorden en rondom het IJsselmeer. Daarnaast trekt een nieuw regengebied over Nederland, wat zorgt voor een grijze en natte start van de dag.

Blijft o nstuimig

In de eerste helft van vrijdagmiddag neemt de wind geleidelijk in kracht af en verdwijnen de zware windstoten. Toch blijft het weer onstuimig, met perioden van regen en motregen die de boventoon voeren. Pas later op de dag klaart het hier en daar op, maar de wind blijft flink merkbaar, vooral in open gebieden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zaterdag opnieuw kans op storm

Ook zaterdag blijft het stormachtig. Volgens Weeronline is er zaterdagochtend opnieuw kans op storm, met de zwaarste wind aan de Zeeuwse kust. Daar kan een stormachtige zuidwestenwind staan, met windkracht 8 tot 9. In de middag neemt de wind langzaam af, maar het blijft een natte en winderige dag.

Zondag lijkt het weer wat kouder te worden en kunnen er winterse buien vallen, vooral in het binnenland. Volgende week wordt het droger, maar tegelijkertijd kouder.