Weerman: door dit weerfenomeen krijgen we een zachte winter

Het wordt opnieuw een zachte winter. Dat verwacht weerman Reinout van den Born van Weerverteller.nl. Maar: helemaal zonder sneeuw en kou zal de winter niet verlopen. In december, en mogelijk ook later in februari zou er nog best wat kunnen komen, denkt hij.

Ook de vorige winter was zacht en vooral heel erg nat. Het hield maar niet op met regenen. Reinout denkt niet dat de komende winter ook weer zó nat zal worden, al ziet het er lange tijd wel wisselvallig uit. Maar er zullen ook perioden met droger weer tussen zitten.

Winterkansen aan begin en eind het grootst

De grootste kans op winterweer is er in de eerste helft van december nog, en daarna vanaf grofweg halverwege februari. De tussenliggende periode ziet er zacht uit. Januari zal de zachtste van de drie wintermaanden worden, denkt Reinout. Dan ziet het er anti-winters uit.

Voor de oorzaken achter de opnieuw zachte winter moeten we naar de Grote Oceaan kijken, zegt Reinout. Daar is er langs de evenaar de komende maanden het weerfenomeen La Niña, het koude zusje van El Niño. Ook ligt er van Japan naar het oosten een enorm uitgestrekte zone met erg warm zeewater. Een ‘warme blob’ noemt de weerman dat gebied.

Samen zorgen die twee er waarschijnlijk voor dat de wind tijdens de wintermaanden het grootste deel van de tijd uit het zuidwesten gaat waaien. "En vanaf de Oceaan, die de laatste tijd vaak recordwarm is, hoeven we geen koude lucht te verwachten", aldus de weerman.

Winter niet helemaal afschrijven

Toch hoeven we de winter dus niet meteen al helemaal af te schrijven. "Voor de mensen die van sneeuw en ijs houden, is er echt nog wel een beetje hoop. Het gebeurt maar zelden dat er tijdens de winter maar één weerpatroon is. Er zijn ook altijd perioden die afwijken. Zo had de zachte winter van 2012 in februari een prachtige vorstperiode. En ook in de verder zachte winter van 2021 kwamen we in februari op de schaats. En viel bovendien sneeuw."

Van den Born maakt al meer dan 20 jaar winterverwachtingen, en was de afgelopen jaren vaak te horen op de landelijke radio met zijn voorspellingen voor een zachte of strenge winter. Ook tijdens dit weekend presenteerde Weeronline zijn winterverwachting. Het weerbureau verwacht ook een zachte winter. Volgens Weeronline zijn er juist in januari aanknopingspunten voor winterliefhebbers. Verder wordt een normale hoeveelheid regen verwacht.

Overigens heeft niet iedereen deze overtuiging. Op de Nederlandse en internationale markten voor aardgas staat de 'futures-prijs' de laatste weken zeer hoog. Naast de spanningen in Oekraïne en Rusland komt dit volgens experts ook wegens verwachtingen dat er juist een strenge winter aan gaat komen.