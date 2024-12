Sinterklaas is gewaarschuwd: pakjesavond belooft nat en onstuimig te worden

Het wordt een zware dag en pakjesavond voor de Sint en zijn Pieten. Regen, wind en waterkou domineren het weerbeeld. En vanavond tijdens het rondbrengen van de cadeautjes kan het ronduit onstuimig worden. Veel wind, regen en glibberige daken, geen fijne combinatie voor de Pieten.

Donderdagochtend begint met een regengebied dat het hele land aandoet. In het oosten blijft het nog even droog, maar vanaf 11 uur gaat het daar ook regenen. De stevige zuidenwind, met windkracht 4 tot 5 landinwaarts en 7 aan zee, laat het frisser aanvoelen. Hoewel de thermometer rond de 5 graden aangeeft, voelt het aan alsof het licht vriest.

In de middag wordt het tijdelijk droger, al blijven er perioden met regen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt iets af in kracht. De temperaturen lopen aan het eind van de middag op tot 6 graden in het oosten en 10 graden aan zee.

Opnieuw regen tijdens de avondspits

Pakjesavond zelf verloopt wederom nat en onstuimig. Een nieuw regengebied trekt vanuit het westen over het land, waardoor de avondspits drukker dan normaal kan worden. Vooral in het noordwesten kunnen flinke plensbuien vallen. De zuidwestenwind trekt weer aan, met zware windstoten tot 85 km/u aan de kust.

Het enige voordeel: de storing brengt zachte lucht mee zich mee. Eind van de avond is het 6 graden in Groningen, 10 graden in Utrecht en maar liefst 12 graden langs de westkust en in Zeeland. Toch zullen de Sint en zijn Pieten rekening moeten houden met natte en winderige omstandigheden.