Gezin dakloos door windhoos in Stadskanaal: 'De kindjes waren helemaal in paniek'

Extreem weer

Vandaag, 18:44

In een woonwijk in Stadskanaal is flinke schade ontstaan, nadat storm Amy in een paar seconden tijd met een windvlaag toesloeg. Minstens twee huizenblokken zijn zwaar getroffen. Eén woning is zelfs onbewoonbaar verklaard. Daar woonde een gezin met twee jonge kinderen.

"Het was een flits, echt seconden-werk. Een windhoos en alles lag om", vertelt de bewoonster. Haar gezin kan voorlopig niet meer thuis slapen: "De ramen zijn geknapt, het dak is kapot, er zitten scheuren in muren, de cv-ketel doet niet meer. Chaos." Haar kinderen waren doodsbang, vertelt ze. De familie moet tot zeker maandag in een hotel verblijven.

Zonnepanelen verwoest

Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in bij de bewoners. De wijk ligt ondertussen bezaaid met omgewaaide bomen, kapotte daken, vernielde schuttingen en weggevlogen trampolines. Ook de pas met geplaatste zonnepanelen op daken zijn grotendeels verwoest.

In de buurt moest ook een dierenweide worden ontruimd, een hertje raakte gewond aan een poot. De gemeente is met hulpdiensten aanwezig om de schade op te ruimen en de getroffen woningen tijdelijk te herstellen.

