Jade Kops stopt met bestralingen ondanks groeiende tumor

Krap een dag na het verdrietige nieuws dat de tumor die het leven van Jade Kops (18) in zijn greep houdt alsmaar door blijft groeien, is er opnieuw update over haar situatie. De boodschap is opnieuw heftig maar de jonge vrouw blijft, zoals altijd, met goede moed doorgaan.

In een bericht op haar Instagramaccount laat Jade dinsdag weten dat ze stopt met haar bestralingen. Die beslissing nam ze na een uitvoerig maar fijn gesprek met haar artsen. "Ze vertelden mij dat een bestraling technisch gezien mogelijk is, maar dat er grote risico's aan verbonden zijn omdat ik er al veel heb gehad. Zo is er 30 tot 40 procent kans dat ik - tijdens of net na de bestraling - een grote inwendige bloeding krijg waar ik ter plekke aan zou overlijden."

Ze vervolgt: "Daarnaast is het eigenlijk wel zeker dat ik kan rekenen op een paar weken hevige pijn. Na deze informatie ging de vraag 'Wat kan deze bestraling mij opleveren?' gelijk door mijn hoofd, maar dit is eigenlijk niet te voorspellen."

In oktober vorig jaar werd ze, als jongste ooit, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet voor lotgenoten:

2:31 Ongeneeslijk zieke Jade (17) krijgt lintje voor haar strijd en steun aan lotgenoten

Herinneringen maken

Met die informatie in het achterhoofd heeft ze nu een indringende keuze gemaakt. "Door al deze risico's bij elkaar op te tellen kwam ik zelf tot de beslissing om het niet te doen. Erg lastig en dubbel om nee te zeggen, maar in deze fase is kwaliteit van leven belangrijker. Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik hierdoor eerder zou overlijden dan nodig." Ze sluit haar bericht af met de wens zich nu vooral te richten op het maken van mooie herinneringen, en het 'accepteren' dat de tumor doorgroeit.

Jade kreeg op 14-jarige leeftijd te horen dat ze een zeldzame tumor in haar keel heeft: een rhabdomyosarcoom. Op haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ vertelt ze nu al jaren openhartig over haar leven met die ziekte. Daarnaast zet ze zich ook volop in voor lotgenoten. Ook zamelde ze geld in voor haar eigen uitvaart. Het streefbedrag werd binnen een paar uur al gehaald.