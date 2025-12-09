Opnieuw harde klap voor Jade (18): gezicht plots half verlamd door tumorgroei

De ongeneeslijk zieke Jade Kops (18), die al jaren openhartig haar ziekteproces deelt op sociale media, heeft dit weekend een keiharde nieuwe klap te verwerken gekregen. Ze voelde zich de laatste tijd nog opvallend goed, maar binnen één nacht sloeg alles om: de tumor heeft gezorgd voor een gedeeltelijke gezichtsverlamming.

Jade kreeg op 14-jarige leeftijd te horen dat ze een zeldzame tumor in haar keel heeft: een rhabdomyosarcoom. Sindsdien vecht ze voor haar leven en zet ze zich in voor lotgenoten. Via haar sociale media houdt ze haar volgers op de hoogte van haar leven en de strijd tegen de ziekte.

Op haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ vertelt Jade de afgelopen jaren hoe haar leven eruitziet tijdens het ziekteproces. Vorig jaar oktober werd Jade nog benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, als jongste ooit (zie de onderstaande video).

2:31 Ongeneeslijk zieke Jade (17) krijgt lintje voor haar strijd en steun aan lotgenoten

Linkerhelft van gezicht beweegt niet meer mee

Ondanks haar diagnose was aan de buitenkant lange tijd niets te zien. Een jonge vrouw van 18, volop in het leven, vaak met een brede glimlach. Onlangs kreeg ze van artsen een lijst met mogelijke klachten die zouden kunnen optreden. In haar bericht schrijft ze dat ze zich daar geen beeld bij kon vormen. "Ik hield hoop op nog een lange toekomst zonder klachten, vooral omdat ik me de laatste maanden naar omstandigheden zó goed heb gevoeld. Ik heb altijd gehoopt dat ik dat ene wonder zou worden, tegen beter weten in. Ik kon en wilde er gewoon niet aan geloven", schrijft ze op Instagram.

Maar dat kan ze inmiddels wel, laat ze weten. "Dit weekend is mijn situatie namelijk binnen één nacht compleet omgeslagen." Sinds zaterdag beweegt de linkerhelft van haar gezicht niet meer mee en voelt die kant volledig gevoelloos aan. Ook ziet ze soms wazig en heeft ze moeite met drinken. De nieuwe klachten maken haar angstig en onzeker, schrijft ze.

Niet voorbereid

Maandagochtend trok Jade meteen aan de bel bij haar verpleegkundig specialist. In het ziekenhuis in Utrecht volgde het nieuws waar ze al die tijd bang voor was. Volgens de artsen kan het niet anders dan dat de klachten worden veroorzaakt door tumorgroei. De tumor lijkt nu haar aangezichtszenuw te hebben bereikt. Jade laat weten dat deze woorden haar wereld opnieuw op zijn kop hebben gezet.

"Geef mij maar klachten vanbinnen, maar alsjeblieft niet vanbuiten." Jade Kops

Ze schrijft dat ze wist dat haar klachten ooit zouden toenemen, maar dat ze niet voorbereid was op zo’n snel en zichtbaar verlies van controle over haar eigen gezicht. Het idee dat haar uiterlijk nu verandert, valt haar zwaar. "Geef mij maar klachten vanbinnen, maar alsjeblieft niet vanbuiten", deelt ze in haar bericht.

'Eind komt dichtbij'

De afgelopen dagen durfde ze geen foto van zichzelf te maken en heeft ze veel gehuild. Ze beschrijft dat ze bang is om wéér een stukje van zichzelf kwijt te raken. Het nieuws raakt haar diep, juist omdat ze hoopte nog even te kunnen leven zonder grote zichtbare gevolgen van haar ziekte. "Ik ben verdrietig en heb tijd nodig om dit te verwerken. Het einde komt dichterbij, dus vanaf nu leef ik alsof elke dag mijn laatste is."