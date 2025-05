24 uur in de achtbaan voor het goede doel: 71.000 euro opgehaald voor Stichting Jade

Attractiepark Toverland organiseerde dit weekend opnieuw de Troy Coaster Challenge: 24 deelnemers die 24 uur lang ritjes in achtbaan Troy maken om geld in te zamelen. Dit keer voor voor Stichting Jade. Er werd ruim 71.000 euro opgehaald.

De actie is geïnspireerd door de ongeneeslijk zieke Jade Kops (18), die zich ondanks haar situatie inzet voor lotgenoten. De opbrengst is bedoeld om gezinnen in Villa Jade een zorgeloze tijd te bieden.

Ongeneselijk ziek

Jade kreeg op haar 14de de diagnose kinderkanker. Ze is ongeneeslijk ziek en deelt haar verhaal op sociale media. Daarnaast zet ze zich met haar stichting in voor lotgenootjes. "Het is een droom. Een ontzettend mooie belevenis dat al deze mensen zich inzetten voor stichting Jade", vertelt ze samen met haar vader aan Hart van Nederland.

24 uur mezelf uitdagen, maar me ook inzetten voor iets goeds.

Thrill-seeker Jette zag de actie voorbijkomen en wilde gelijk meedoen aan deze uitdaging. "Ik vind het sowieso belangrijk om me in te zetten voor een goed doel. Toen kwam ik deze actie tegen. Dit is een perfecte combinatie: 24 uur mezelf uitdagen, maar me ook inzetten voor iets goeds", vertelt ze aan Hart van Nederland.

In 2022 deden 12 deelnemers mee voor Stichting Durf Te Vragen. Ze zaten toen maar liefst 358 keer in de houten achtbaan en haalden daarmee 32.658 euro op.